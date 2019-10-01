Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде

Москва, 1 октября. Айсберг, вес которого 315 миллиардов тонн, откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, говорится в сообщении Института океанографии Скриппс в Twitter.

Площадь айсберга, получившего название D28, составляет примерно 1,6 тысячи квадратных километров, его толщина — около 210 метров.

Отколовшийся от шельфового ледника айсберг может представлять угрозу морским судам. В связи с этим ученые намерены пристально отслеживать передвижение льдины.

Эймери считается третьим по величине шельфовым ледником. Он находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен на востоке Антарктиды.