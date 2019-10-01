Ученые рассказали, как алкоголь влияет на мозг

Москва, 1 октября. Известно, что спиртные напитки негативно сказываются на состоянии организма, однако мало кто знает, как алкоголь влияет на мозг.

В краткосрочной перспективе эти изменения не так страшны. В худшем случае можно говорить об алкогольном отравлении, при котором страдают функции мозга, отвечающие за жизнеобеспечение организма. Кроме того, могут быть проблемы с памятью.

Однако при длительном употреблении горячительных напитков возможны более серьезные нарушения, например атрофия мозга. Речь идет об уменьшении объема размера головного мозга. Как показало исследование 2017 года, такие тенденции наблюдаются даже при незначительном употреблении алкоголя. Прежде всего речь идет о сокращении отдела, отвечающего за память и мышление. В случае же злоупотребления алкоголем риск атрофии мозга увеличивается в 6 раз, пишет Planet Today.

Второй негативный фактор — это нарушение процесса образования новых клеток в мозгу, что тоже может вызвать нарушение умственных способностей в будущем.

Кроме того, существует серьезная опасность развития синдрома Вернике-Корсакова, при котором происходит потеря нейронов головного мозга. Это приводит к провалам в памяти, дезориентации и нарушению мышечной координации.

Также могут быть нарушения развития мозга, а также других органов и ребенка, если его мама будет выпивать во время беременности. Спиртные напитки являются миной замедленного действия, которая рано или поздно даст о себе знать.