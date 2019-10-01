В России стартовал осенний призыв. События дня. ФАН-ТВ

Знаменательный день наступил для выпускников школ и вузов. Сегодня в России стартует осенняя призывная кампания. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. С 1 октября по 31 декабря армейскому призыву подлежат 132 000 наших сограждан в возрасте от 18 до 27 лет. Кстати, в этом году для них действуют новые поправки в закон о военной службе. Отныне срочники могут уйти в запас раньше времени при наличии достаточных оснований, к таковым, например, относится рождение второго ребенка. Изменения коснулись и тех, кто получил отсрочку или вовсе освобожден от армии. При желании от своей «привилегии» некоторые категории граждан, например обладатели ученых степеней, могут отказаться. Правда, их готовность и решительность, а также состояние здоровья все равно определит призывная комиссия.

В Перу намечаются досрочные парламентские выборы. Президент страны Мартин Вискарра распустил национальный Конгресс. Как сообщают СМИ, поводом для этого стала реформа конституционного суда, предложенная лидером Перу. Впрочем, парламент в долгу не остался и в ответ объявил Мартина Вискарру недееспособным. Исполняющим обязанности главы государства депутаты назначили действующего вице-президента Перу Мерседес Араос. Военные и полиция же поддержали Мартина Вискарру. Что касается досрочных выборов, то они назначены на 26 января 2020 года, но, учитывая позицию Конгресса, могут так и не состояться. А внезапное двоевластие вполне может привести к затяжному политическому кризису.

«Мы говорим сегодня о Сирии, но прекрасно понимаем, что если удастся пройти по пути надежного, долгосрочного политического урегулирования в этой стране на основе, повторю, приверженности ее суверенитету и территориальной целостности, то это, безусловно, окажет столь нужное сегодня нам всем благотворное воздействие на весь регион. Пойдет на пользу обеспечению мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — заявил Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел России.

Спасение сирийцев из многострадального лагеря беженцев «Эр-Рукбан» вновь под угрозой срыва. Москва и Дамаск выступили с совместным заявлением, обвинив США в невыполнении своих обязательств. Речь идет о событиях 29 сентября: тогда через пункт пропуска «Джлеб» лагерь покинули чуть более 300 человек вместо запланированных 2000. По информации Минобороны России, американцы намеренно удерживают беженцев «Эр-Рукбана», где по-прежнему действуют подконтрольные Штатам боевые группировки. И не менее важно, что там царит гуманитарная катастрофа. Ранее сирийский кризис вновь обсуждался на полях Совбеза ООН, где вновь выразили надежду на скорое начало работы Конституционного комитета Арабской Республики. И на то, что политический процесс пойдет на пользу всему Ближнему Востоку.

Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

Прославившаяся на весь мир экоактивистка Грета Тунберг, возможно, появится не только на трибуне ООН, но в российской Госдуме. Депутат от ЛДПР Василий Власов пригласил юную шведку выступить с речью для молодежи нашей страны и поговорить о проблемах глобальной экологии.

«Экологические проблемы и катастрофы, которые у нас сегодня, к сожалению, в России случаются, я считаю, к этому должно быть привлечено внимание. Я выступал несколько раз с трибуны Госдумы и говорил о тех проблемах: о вырубках лесов и о том, что Капотня загрязняется», — сказал Василий Власов, депутат Госдумы.

Кстати, 16-летняя Грета Тунберг, похоже, несмотря на возраст, готова не только говорить о вырубке лесов, но и «зарубить» мировых лидеров, которых она с трибуны ООН обвинила в украденном детстве. Ее речь стала настоящим хитом в соцсетях. Примет ли она инициативу Власова, к слову, самого молодого депутата Думы, пока неизвестно.