Политолог оценил плачевную ситуацию с железными дорогами на Украине

Предложения правительства Украины по раздроблению и последующему акционированию украинских железных дорог не приведут к оздоровлению плачевной ситуации. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Изношено на 90%

Железная дорога Украины сегодня изношена на 90%. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее украинское правительство внесло на рассмотрение парламента проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины на пять лет. Помимо всего прочего, Киев планирует «Украинские железные дороги» (Укрзализныця) разделить на три компании, а также провести первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах.

Отдельно будет вестись работа по обеспечению ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры, обновление парка локомотивов и пассажирских вагонов. Ожидается, украинское правительство получает иммунитет на год. Поэтому его нельзя будет отправить досрочно в отставку.

«Все те вещи, которые достались нам от Советского Союза, та инфраструктура — она почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. И мы приходим к тому, что у нас более чем на 90% истощена «Укрзализныця», например. Та железная дорога, которую вы сейчас видите, которую вы привыкли представлять, она действительно почти уничтожена», — заявил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что на Украине каждый год горят локомотивы, тяги не хватает даже для удовлетворения потребностей бизнеса.

«А это означает, что мы вынуждены поддерживать эту инфраструктуру, которая в плохом состоянии, вынуждены туда тратить дополнительные средства», — отметил премьер.

Плачевная ситуация

Как отметил Владимир Соловейчик, чтобы железнодорожный транспорт исправно и безаварийно работал, в него надо инвестировать. Как и в иные отрасли народного хозяйства, поскольку без обновления основных фондов оно не только не будет развиваться, но и на прежнем уровне вряд ли сохраниться.

«Все это хорошо понимали руководители СССР, и не случайно украинский премьер Алексей Гончарук ссылается на советское наследство. Другое дело, что за последние почти тридцать лет ничего подобного не делалось на Украине, в чем Алексей Гончарук опять-таки прав. Отсюда — и результаты», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что значительная часть дорожного хозяйства на Украине создана еще при сталинском наркоме путей сообщения Лазаря Кагановиче, подвижной состав при его преемниках советских министрах путей сообщения Борисе Бещеве и Николае Конареве. Благодаря этому на Украине вообще еще ходят поезда.

«Другое дело, что предложения украинского правительства по раздроблению и последующему акционированию железных дорог не приведут к оздоровлению ситуацию. Мы помним, что приватизация железных дорог, например, в Великобритании привела лишь к росту тарифов и увеличению аварий, пришлось их потом опять национализировать. Последствия реализации на практике предложений Алексея Гончарука и его министров будут наверняка никак не лучше», —заключил Владимир Соловейчик.

Ранее президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что металлургическая отрасль на Украине находится под угрозой уничтожения. По его мнению, такой вариант событий возможен в случае изменения Налогового кодекса Украины.