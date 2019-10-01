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Путин утвердил ратификацию Конвенции о статусе Каспийского моря

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Путин утвердил ратификацию Конвенции о статусе Каспийского моря

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана в Актау 12 августа прошлого года. Документ определяет режим судоходства и использования акватории моря, устанавливает границы территориальных вод и рыболовных зон, а также секторы и условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

Подписавшие конвенцию страны договорились о неприсутствии в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прикаспийским государствам.

Путин утвердил ратификацию Конвенции о статусе Каспийского моря

Документ нацелен на укрепление стабильности в отношениях России со странами-партнерами по региону. Он также предполагает расширение сотрудничества в вопросах безопасности, судоходства, рыболовства, транспорта, разведки и добычи углеводородных ресурсов и других сфер.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды Вооруженных сил РФ.

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