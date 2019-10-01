Минтруд РФ направил в правительство доклад о четырехдневной рабочей неделе

Москва, 1 октября. Министерство труда и социальной защиты РФ направило в Кабмин доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели, сообщила пресс-служба Минтруда.

Инициативу предлагают рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

В Минтруде также рассказали о рисках и положительных сторонах уменьшения продолжительности рабочей недели. В частности, такое сокращение может привести к увеличению себестоимости продукции и издержек на рабочую силу. При этом сокращение продолжительности рабочей недели при сохранении уровня оплаты может поспособствовать повышению эффективности труда, охране здоровья сотрудника. Кроме того, люди смогут больше уделять времени на профессиональное и личностное развитие.

Напомним, впервые идею возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил российский премьер Дмитрий Медведев летом 2019 года. В середине сентября заместитель министра экономического развития России Петр Засельский сообщил, что Минтруд РФ планирует ввести в тестовом режиме четырехдневную рабочую неделю на предприятиях, которые задействованы в нацпроекте по повышению производительности труда.