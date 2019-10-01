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Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск России

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Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск России

Москва, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин в День Сухопутных войск России поздравил российских военных с профессиональным праздником, отметив их высокую боевую выучку.

Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля. В ней российский лидер отметил, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск бережет и приумножает традиции патриотизма, сплоченности и товарищества. Военные успешно осваивают новейшее вооружение и технику, а также успешно решают задачи по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности России. 

Путин подчеркнул, что граждане РФ также с глубокой благодарностью чтут подвиги выдающихся полководцев, военачальников, солдат и офицеров, которые погибли, защищая Родину.

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