Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск России

Москва, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин в День Сухопутных войск России поздравил российских военных с профессиональным праздником, отметив их высокую боевую выучку.

Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля. В ней российский лидер отметил, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск бережет и приумножает традиции патриотизма, сплоченности и товарищества. Военные успешно осваивают новейшее вооружение и технику, а также успешно решают задачи по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности России.

Путин подчеркнул, что граждане РФ также с глубокой благодарностью чтут подвиги выдающихся полководцев, военачальников, солдат и офицеров, которые погибли, защищая Родину.