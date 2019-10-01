Лавров написал стихотворение о пожаре в тайге

Москва, 1 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал новое стихотворение, в котором рассказал о происшествии в тайге, охваченной пожарами. Произведение главы МИД РФ опубликовал журнал «Русский пионер».

Новое стихотворение Лаврова носит название «Выстрел в тайге». Оно было опубликовано в рубрике «Урок поэзии».

Отметим, что главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников написал аннотацию к колонке Лаврова. Он сообщил, что «Дым» стал темой номера, в котором опубликовали произведение главы МИД РФ.

«И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже», — отметил Колесников.

Также главред призвал не играть со спичками, чтобы не «попахивало «Дымком».

Отметим, что это не первая публикация Сергея Лаврова. Так, в феврале 2015 года были опубликованы стихотворения главы МИД «Эмигранты последней волны», «Посошок» и «Как будто вчера», которые Лавров написал около 20 лет назад, передает «Царьград». Также в прошлом году в газете МИД РФ опубликовали стихотворение Лаврова «Молитва». В 2017 году в «Русском пионере» напечатали сатирическое произведение министра, написанное им почти 40 лет назад, сообщает «ФедералПресс».

Ранее в интервью KP.RU Лавров признался, что с момента назначения на пост министра иностранных дел не написал «ни одного общечеловеческого произведения». По словам главы МИД, сейчас он сочиняет стихи только на дни рождения друзей и для «капустников».