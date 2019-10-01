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Россия
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Заявление о создании медиагруппы «Патриот»

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Заявление о создании медиагруппы «Патриот»

Россия — великая и неделимая держава, и мы должны сохранить ее такой для будущих поколений.

На фоне развития современных технологий и Интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране.

В связи с этим Федеральное агентство новостей совместно с информационными агентствами «Политика сегодня», «Народные новости» и «Экономика сегодня» приняли решение о создании медиагруппы «Патриот», к которой уже присоединились.

Цель медиагруппы — максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.

Патриотизм — это любовь к своей стране, уважение ее культуры и традиций. Мы разделяем эти взгляды и предлагаем вам стать частью медиагруппы «Патриот».

 
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