Дюжев вспомнил о бежавшем к ученикам на занятия Захарове

Москва, 1 октября. Актер театра и кино Дмитрий Дюжев назвал счастливыми учеников художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, скончавшегося в субботу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы счастливые его ученики, потому что, как нам казалось, и мы это видели, Марк Анатольевич спешил, бежал к нам, не уставал с нами работать», — сказал 41-летний артист.

Во вторник в московском театре «Ленком» проходит прощание с легендарным режиссером кино и театра Марком Захаровым. На траурную церемонию пришли сотни человек, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, директор Большого театра Владимир Урин, художественные руководители ведущих столичных театров Владимир Машков и Олег Меньшиков и другие.

О смерти худрука «Ленкома» стало известно 28 сентября. Режиссер ушел из жизни в возрасте 85 лет в одной из московских больниц. По информации Федерального агентства новостей, народный артист умер из-за воспаления легких.

Дмитрий Дюжев был учеником Марка Захарова. Выдающийся мастер преподавал звезде сериала «Бригада» на курсе в ГИТИС.