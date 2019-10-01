Премьер-министр Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами

Киев, 1 октября. Сотрудники органов прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) активно взаимодействовали с контрабандистами при предыдущей власти. Об этом в эфире украинского канала ICTV заявил глава правительства Украины Алексей Гончарук.

Как отметил украинский премьер, новые люди в СБУ и других правоохранительных службах смогут побороть контрабанду в стране. По его словам, одержать победу над контрабандистами можно только совместными усилиями органов правопорядка и правительства под координацией главы государства Владимира Зеленского.

«Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами министерства финансов», — заявил Гончарук.

Он также признался, что его вовсе не удивляет то, что при прошлом правительстве это было сделать намного сложнее. Глава правительства Украины обратил внимание на то, что новые люди в указанных органах и ведомствах наделены «моральными качествами».

В середине прошлого месяца сообщалось, что сотрудники таможенной службы Белоруссии совместно с КГБ раскрыли мошенническую схему переправки оружия с Украины в Российскую Федерацию. Часть вооружения и боеприпасов шла через Белоруссию в Литву, а уже из прибалтийской страны незаконный товар доставляли в пункт назначения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден «наглухо закрыть» границу с Украиной.