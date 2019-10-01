В Совфеде призвали Зеленского доказать вмешательство Порошенко в выборы в США

У действующей украинской власти есть шансы вырасти в глазах Белого дома, если Киев проведет расследование по поводу вмешательства прошлой власти Украины в выборный процесс в США. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Связи Украины с Байденом

Глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон, которые представляют Республиканскую партию Соединенных Штатов, обратились с письмом к генпрокурору страны Уильяму Барру. Они просят провести расследование связи с Украиной бывшего вице-президента Джо Байдена и кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Письмо — продолжение запроса, которое было направлено Грассли в 2017 году в Минюст Соединенных Штатов с просьбой проверить информацию о том, что Демократическая партия США и Хиллари Клинтон пытались использовать власти Украины для дискредитации тогда еще кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Джонсон и Грассли в связи с этой информацией требуют от Уильяма Барра ответить на вопрос, ведет ли Минюст расследование по поводу связей между штабом Хиллари Клинтон и властями Украины, а также почему украинская гражданка Александра Чалупа не была зарегистрирована в Штатах в качестве «иностранного агента». Тут стоит вспомнить осужденную россиянку Марию Бутину, которая оказалась в американской тюрьме как раз из-за отсутствия такой регистрации в 2019 году.

Кроме того, сенаторы требуют отдельно выяснить роль Джо Байдена в увольнении в 2017 году генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Тот вел расследование в отношении компании Burisma, где работал сын политика — Хантер Байден.

Шансы Зеленского

Как отметил сенатор Игорь Морозов, у президента Украины Владимира Зеленского появился настоящий шанс рекомендовать себя очень серьезным политиком, связанным с расследованием вмешательства команды Петра Порошенко в американские выборы 2016 года. Для многих экспертов совершенно очевидно, что украинское вмешательство шло по многим направлениям, в том числе по американскому юристу Полу Манафорту, который получил срок заключения.

Ранее Украина выражала готовность предоставить Соединенным Штатам всю имеющуюся у нее информацию о расследовании дела бывшего главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

«Теперь Владимир Зеленский может объективно подойти к этому процессу. Ему следует дать поручения генеральному прокурору Украины расследовать участие украинских политиков в предвыборной кампании 2016 года. Это поставит все на свои места, еще раз подчеркнет, что Россия не имела отношений к этому вмешательству, которое демократы использовали в антироссийской истерии и санкциях», — пояснил Игорь Морозов.

Сенатор подчеркнул, что Петр Порошенко со своей командой должны нести полную ответственность за вмешательство в американские выборы. Это поможет Зеленскому вырасти в глазах американской администрации, Республиканской партии, которая сегодня отчаянно борется за то, чтобы повторно остаться на политическом Олимпе на еще один президентский срок.

«Украинская Фемида в этих стремлениях может занять ключевую роль», — заключил Игорь Морозов.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 25 июля. Именно эта телефонная беседа и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.