Фонд защиты национальных ценностей прекратил подачу заявлений о фейках в госорганы РФ

Москва, 1 октября. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прекращает подавать в госорганы РФ жалобы на распространение фейковых новостей в Интернете и на оскорбление российских государственных символов. Об этом сообщил глава фонда Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Как напомнил Малькевич, закон об оскорблении государственных символов был принят в марте текущего года. С тех пор ФЗНЦ вел мониторинг нарушений и передавал сообщения о них в соответствующие службы. По словам главы фонда, всего было отправлено 675 подобных обращений, однако ни одного решения о блокировке контента принято не было.

Малькевич подчеркнул, что ФЗНЦ создал базу интернет-публикаций, в которых были выявлены признаки оскорбления госсимволов РФ. Сейчас в базе 821 ссылка. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, при этом 99% публикаций все еще находятся в свободном доступе.

Кроме того, сотрудники фонда мониторили интернет-пространство на предмет публикаций фейковых новостей. Например, 227 недостоверных сообщений касались взрывов на заводе в Дзержинске. Еще 35 фейков были связаны со взрывами на территории военной части в городе Ачинске Красноярского края и 88 — с наводнениями в Иркутской области.

В ответах госорганов, которые были получены ФЗНЦ, говорилось, что данные публикации действительно были признаны недостоверными. Требование о блокировке доступа к этим новостям было направлено в Роскомнадзор, однако на практике ограничения не применили. В связи с этим в ФЗНЦ приняли решение прекратить мониторинг подобных нарушений.