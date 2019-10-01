«Роман» с Бузовой — Манукян все расставляет по местам

Телеведущей и певице Ольге Бузовой СМИ приписали очередной роман, на этот раз с 26-летним эпатажным блогером Давидом Манукяном (DAVA M), который по количеству подписчиков в Instagram вполне может посоревноваться со звездой «Дома-2». Слухи о романе появились после совместной работы Бузовой и Манукяна над клипом «Лайкер», хотя сам DAVA все опровергает.

В ходе обсуждения в СМИ этой истории произошла путаница: «роман» с Бузовой заодно приписали однофамильцу DAVA — члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогеру Вадиму Манукяну, которого просто замучили звонками с просьбами о «подробностях».

Вадим Манукян, который является постоянным автором Федерального агентства новостей, внес ясность в эту забавную историю.

Мифический «роман» с Бузовой: блогер Вадим Манукян все расставляет по местам

Странные звонки

Во второй половине сентября мне начали поступать странные звонки, которые, как под копирку, были похожи друг на друга. Мои знакомые, которых я не видел и не слышал годами, вдруг начали мне звонить и задавать один и тот же вопрос:

«Это правда, что у тебя роман с Бузовой?»

Признаюсь, первый звонок я воспринял как шутку. Сказал, что мол хватит прикалываться. Меня даже не насторожили уверения знакомого, что он прочитал о моем «романе» в новостях.

Первому звонку я не придал особого значения. Однако второй звонок с тем же вопросом меня насторожил. Закралась крамольная мысль, что они сговорились с первым звонившим, чтобы меня разыграть. Все мои знакомые знают, что я регулярно критикую Ольгу Бузову в медиа, поскольку поводов она дает немало.

Но вскоре я перестал относиться к этой истории как к простой шутке.

Интернет в помощь

Обычно я не отслеживаю, чем живет Ольга Бузова: где и в чем загорает, что ест на ужин, с кем встречается. Но тут любопытство возобладало. Забив в поисковую строку слова «Бузова» и «Манукян», я действительно увидел россыпь заголовков о предполагаемом романе Бузовой и блогера Манукяна.

Сначала я, конечно, испытал шок, не понимая, с чего вдруг медиа нас так активно «сводят». И только потом, прочитав новости, понял, что речь идет о моем однофамильце, тоже блогере. Тут, как говорится, от сердца отлегло, хотя, естественно, непонятно, почему мои знакомые не читают тексты, а делают выводы только на основании заголовка. Ведь обычно в заголовках для краткости фигурирует только фамилия героя публикации, имя указывают уже в тексте статьи. На эту «уловку» и попались мои знакомые, которые атаковали меня телефонными звонками. Видимо, увидев знакомую фамилию и зная, что я занимаюсь блогерством, они решили напрямую обратиться к «первоисточнику», чтобы я либо развеял, либо подтвердил слухи.

«Проснулись» бывшие одноклассники и однокурсники, сослуживцы и все прочие знакомые, с которыми меня жизнь когда-то столкнула, и о которых я потом не слышал годами. Оказывается, все крайне интересуются новостями шоу-бизнеса вообще и свежими сплетнями о Бузовой в частности. Просто какое-то массовое помешательство! Так новость о «романе» Бузовой и блогера Манукяна оказалась у всех на устах.

Отмечу, люди, которые меня давно знают и являются моими друзьями, звонить мне по этому поводу не стали, за что им огромная благодарность. Мне и знакомых вполне хватило.

Развенчание мифов

Мои друзья, которые меня знают много лет, прекрасно осведомлены, что я вот уже 18 лет счастливо женат и ни в каких романах на стороне не замечен. Моя жена, Галина Манукян далека от шоу-бизнеса. Она писатель, ее книги можно найти в любом книжном магазине. Она пишет и под своим именем, и под псевдонимом «Маргарита Ардо». Слухи про мой «роман» с Бузовой ее только позабавили. По крайней мере, ее «лайки» моим публикациям теперь точно обеспечены.

Однако поток звонков от знакомых не прекратился, и я решил написать официальное опровержение на своих страницах в соцсетях. Дескать, ребята, читайте внимательно, я не имею никакого отношения ко всей этой истории. Да и блогер (Давид) Манукян-младший (позвольте мне так его называть) уже официально опроверг свой роман с Бузовой. Так что, похоже, в настоящее время ни один из Манукянов на сердце Бузовой не претендует.

Ну а со своей стороны хочу пожелать Ольге Бузовой, наконец, найти своего единственного и неповторимого. Работа работой, а личное счастье дороже.