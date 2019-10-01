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Напавшего с ножом на сотрудника СК РФ в Москве задержали

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Напавшего с ножом на сотрудника СК РФ в Москве задержали

Москва, 1 октября. Сотрудник Центрального аппарата Следственного комитета РФ ранен ножом в Техническом переулке в российской столице, нападавший злоумышленник задержан. Об этом сообщила во вторник представителям СМИ официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам спикера ведомства, получивший ранение мужчина работает в Центральном аппарате и курирует организацию приема граждан. Известно, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачи оказывают ему экстренную помощь.

В настоящее время нападавшего злоумышленника задержали, с ним работают следователи.

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