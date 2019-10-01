Путин прилетел в Ереван на заседание ВЕЭС

Ереван, 1 октября. Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Участниками встречи станут лидеры Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии (эти государства являются членами Евразийского экономического союза). Кроме того, на переговоры приглашен и молдавский президент Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при ЕАЭС. Почетными гостями встречи станут лидер Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

На повестку заседания вынесены текущие вопросы работы союза, перспективы интеграционных процессов, а также задачи по улучшению функционирования единого рынка ЕАЭС и расширение кооперации в экономике.

Главы стран — участниц союза должны утвердить концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, бюджет организации на 2020 год, законодательные вопросы в сфере транспорта и энергетики. Кроме того, в ходе заседания ВЕЭС будет подписано соглашение о свободной торговле между союзом и Сингапуром.

Лидеры стран — участниц ЕАЭС также должны назначить нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На эту должность уже выдвинута кандидатура советника президента России Сергея Глазьева.