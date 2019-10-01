«Спартак» уволил Кононова после поражения от «Оренбурга», «Локомотив» обыграл «Зенит»

«Спартак» в домашнем матче уступил «Оренбургу» — 1:2, а сразу после встречи объявил об уходе с поста главного тренера Олега Кононова. «Локомотив» в домашнем матче сумел переиграть «Зенит», благодаря чему по итогам тура лидером чемпионата стал ЦСКА. О главных событиях 11-го тура РПЛ — в обзоре Федерального агентства новостей.

Взлет над пропастью

«Крыльям» во что бы то ни стало необходимо было исправлять сложившуюся турнирную обстановку — самарцы перед туром находились критически близко к зоне вылета. Соперник, «Тамбов», был под стать — последняя команда РПЛ. Нельзя сказать, что гости выглядят из рук вон плохо: ни одной команде с «Тамбовом» легко не было. Уже в начале встречи хозяева методично стали угрожать воротам соперника. Делали это самарцы преимущественно со стандартов, раз за разом переигрывая, продавливая соперника в его штрафной. В результате к перерыву «Крылья» могли отличиться по меньшей мере четыре раза, но ушли в раздевалки при нулевом равенстве в счете. После паузы изменилось немного, однако сказались ошибки «Тамбова» в штрафной. В результате одно из главных открытий сезона — Александр Соболев — отличился сначала с пенальти, а минутой позднее ассистировал Канунникову. «Крылья» одержали третью победу в чемпионате и чуть отдалились от опасной зоны, а Соболев продолжает бороться за звание лучшего форварда чемпионата.

«Крылья Советов» — «Тамбов» — 2:0

Голы: Соболев, 73 (пенальти); Канунников, 74

Битва за Мамаева

Перед матчем главной интригой виделось будущее Павла Мамаева, который мог продолжить (или возобновить) карьеру в обоих клубах. Во всяком случае о факте переговоров перед встречей уже было известно, а из альтернатив где-то вдалеке маячило разве что родное для футболиста «Торпедо». В итоге в один день ростовчане одержали сразу две победы: в матче и в борьбе за футболиста, который был представлен в качестве новичка прямо во время игры. Отдельно стоит отметить, конечно, игру «Ростова», которая оказалась на порядок качественнее динамовской. А если сопоставить затраты на состав, становится очевидно, чей подход эффективнее. Впрочем, весьма вероятно, скоро в «Динамо» свою эффективность будет подтверждать уже другой тренер.

«Ростов» — «Динамо» — 3:0

Голы: Попов, 25; Шомуродов, 37; Зайнутдинов, 82

Удаление: Плиев, 66 «(Динамо»)

Эффект Семина

Бесспорно, центральный матч тура. Надо сказать, не сильно удививший своим содержанием. Юрий Семин в очередной раз показал, что умеет выжимать из своей команды максимум. «Локомотив» просто-напросто перекрыл кислород петербуржцам и вынудил команду Семака играть в медленный, тягучий футбол. «Зенит» же, в свою очередь, смог адаптироваться к условиям игры с железнодорожниками только частично, потому результат следует считать закономерным. А рассуждения о решениях судей нужно оставить на усмотрение судейского корпуса. Важно другое: «Зенит» напрасно коронуют заранее, у него есть достойный конкурент. И качество футбола у этого конкурента мало чем уступает петербургскому.

«Локомотив» — «Зенит» — 1:0

Гол: Крыховяк, 48

Тихим шагом

ЦСКА после разгромного поражения в Лиге Европы эффектно расправился с «Краснодаром», а затем еще увереннее переиграл «Урал». Сомнений в том, что армейцы добудут необходимые три очка, практически не было с самого начала матча. Подопечные Виктора Гончаренко уверенно начали игру: уже на первых минутах мог отличиться Федор Чалов. Нападающий в итоге не забил, но сыграл весьма эффективно, во всех трех мячах отвлекая защитников соперника. Затем, однако, форвард не реализовал пенальти. Но самое главное — армейцы незаметно возглавили таблицу.

«Урал» — ЦСКА — 0:3

Голы: Магнуссон, 17; Сигурдссон, 57; Бийол, 65

Без шансов

Обе команды выбрали крайне осторожную манеру игры, а потому за первый тайм зрители увидели лишь один момент, да и тот относительно опасный. Подберезкин откликнулся на подачу в штрафную уфимцев и нанес неплохой удар, однако вратарь гостей с ним легко справился. После перерыва команды добавили в движении, у них стали появляться свободные зоны. Но и во втором тайме до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло.

«Рубин» — «Уфа» — 0:0

Последняя песнь Кононова

Как ни парадоксально, но матч, ставший для Олега Кононова последним у руля «Спартака», отнюдь не был таким плачевным по содержанию, как предыдущие. Красно-белые не реализовали достаточно моментов, чтобы обеспечить себе победу. После встречи Кононов подал в отставку, а руководство клуба ее приняло. Хотя совсем недавно говорилось о том, что специалист как минимум отработает до новогодних праздников. Теперь «Спартаку» предстоит в очередной раз начинать все заново. А «Оренбург» добыл необходимые очки и, кажется, окончательно похоронил разговоры о статусе аутсайдера чемпионата.

«Спартак» — «Оренбург» — 1:2

Голы: Малых, 45 (0:1); Деспотович, 63 (0:2); Мельгарехо, 65 (1:2)

Удаление: Мишкин, 71 («Оренбург»)

Сохранение лица

«Краснодару» после унизительного поражения от «Базеля» в Лиге Европы и крайне неприятного результата с ЦСКА во что бы то ни стало нужно реабилитироваться. Тем более в домашнем матче. Да и соперник, «Арсенал», безусловно относится к числу тех команд, победы над которыми ценятся. Хозяева начали активнее, но остроту у ворот туляков поначалу не создавали, хотя и эффектно комбинировали. В середине тайма защитник гостей свалил в штрафной Ари, и форвард сборной России сам исполнил пенальти — «Краснодар» вышел вперед. После перерыва они продолжили доминировать и удвоили счет, доведя матч до закономерной победы. «Краснодар» сохранил место в группе лидеров и статус самой результативной команды чемпионата.

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0

Голы: Ари, 38; Сулейманов, 63

Удаление: Вилена, 90 («Краснодар»)

Вторая отставка

Первую треть чемпионата России отечественные клубы прошли без тренерских отставок. Однако по итогам 11-го тура сразу две команды пошли на рокировки. Вторым стал «Ахмат», который после поражения от «Сочи» оказался в зоне вылета. Грозненцы не выглядели командой, у которой есть игровые проблемы. Напротив — они эпизодически демонстрировали весьма привлекательный футбол. Понять руководство клуба можно, ведь перед началом сезона от команды ждали места в еврокубках.

«Сочи» — «Ахмат» — 2:0

Голы: Мостовой, 12; Нобоа, 73