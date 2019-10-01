Заворотнюк сдержит обещание и даст интервью на телевидении

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов, ранее обещавший, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на телевидении, в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что конкретной даты ее появления на ТВ пока нет. Однако заявил о договоренности с телеканалом об интервью.

Ранее Христов говорил, что это должно было произойти до конца сентября. Однако сентябрь подошел к концу, а Заворотнюк так и не появилась ни на одном телеканале, чтобы развеять слухи и домыслы, касающиеся ее здоровья. Христов отказывался комментировать ситуацию. Он ссылался на семью Анастасии, которая якобы запретила рассказывать, что происходит с артисткой.

Концертный директор Заворотнюк, говоря о том, когда она поделится информацией о своем состоянии, заверил, что «это будет анонсировано».

«Я пока не знаю. У меня точной даты нет», — заявил Христов в беседе с ФАН.

На вопрос корреспондента ФАН о текущем состоянии здоровья Заворотнюк Христов заявил, что не «комментирует это».

«У меня есть договоренность с каналом об интервью», — сообщил концертный директор.

Ранее сообщалось, что врачи, наблюдавшие за состоянием больной Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль звезды сериала «Моя прекрасная няня» неоперабельна.

Однако, по словам журналистов, в Германии Заворотнюк делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает этого. Позже актриса, по данным некоторых источников СМИ, перенесла вторую операцию.

Кроме того, звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Некоторые эксперты утверждают, что именно это могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

Также сообщалось, что женщина, назвавшая себя пациенткой частного медцентра, в котором находится актриса, заявила, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.

Напомним, летом в СМИ просочилась информация, что актриса тяжело больна. Пресса со ссылкой на неназванные источники утверждает, что у знаменитой актрисы рак мозга последней стадии. При этом родные и близкие звезды не комментируют эти сообщения.