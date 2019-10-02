Сирийская армия обнаружила оружие и боеприпасы боевиков на севере Хамы

Дамаск, 2 октября. Сирийские силы безопасности обнаружили оружие и противопехотные мины во время осмотра ферм в районе деревни Арбаин. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агенства новостей (ФАН).

В данный момент сирийская правительственная армия продолжает прочесывание деревень и городов на севере Хамы, которые были освобождены от незаконных вооруженных формирований при поддержке российской авиации.

Источник в службе безопасности сообщил, что, во время одной из подобных вылазок силам безопасности Сирии удалось обнаружить оружие, боеприпасы и различные снаряды, оставленные террористическими организациями в фермах деревни Арбаин в северной части Хамы.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Среди обнаруженного оружия были ракетные установки, противотанковые мины, 60- и 120-мм минометные снаряды, танковые снаряды, 14,5-мм пулеметы и гранаты для АГС.

Это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия находит оружие, оставшееся от террористических группировок, которые когда-то оккупировали регион. Почти каждый день военные натыкаются на боеприпасы или самодельные взрывные устройства, которые были забыты или намеренно оставлены боевиками.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, часть из которых была американского и израильского происхождения, при обыске в южной провинции Даръа. Как выяснилось, сирийским военным удалось найти десятки ракет «Град», беспилотники, устройства связи и металлоискатель.

Кроме того, компетентные органы обнаружили некоторое количество оружия, боеприпасов, снарядов и средств связи производства Motorola израильского производства и фургон Toyota, также привезенный из Израиля.