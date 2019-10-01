Транслировавший российские программы телеканал закрыли в Эстонии

Таллин, 1 октября. Транслировавший российские программы городской телеканал «Таллинское телевидение» (TTV) закрыли в Эстонии.

В мэрии Таллина утверждают, что такое решение было принято из-за крайне низких рейтингов TTV, высоких трат на его содержание и больших убытков телеканала (в минувшем году они составили более 600 тыс. евро). Чиновники полагают, что закрытие канала позволит экономить по крайней мере два миллиона евро в год. Освободившиеся средства хотят направить в социальную и образовательную сферы.

«При этом целевое учреждение TTV продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам», — добавили в мэрии.

Как отмечает РИА Новости, решение мэрии закрыть телеканал тут же одобрила оппозиция, которая до этого была очень недовольна закупкой для TTV программ Первого Балтийского канала. ПБК был создан в Латвии специально для трансляции в Прибалтике российского Первого канала, а также местных новостных и дискуссионных передач на русском языке. Негативное отношение к закупке «Таллинским телевидением» контента У ПБК ранее выразила и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Стоит отметить, что власти стран Балтии все больше гнут антироссийскую линию и чинят препятствия в работе российских СМИ. На притеснение журналистов указывали и в МИД РФ. В министерстве отметили, что подобные действия Вильнюса, Риги и Таллина наглядно показывают, что их заявления о приверженности демократии и свободе слова на самом деле являются самой настоящей демагогией.

Одним из последних примеров такого притеснения стало задержание шеф-редактор Sputnik Литва Марата Касема в аэропорту Вильнюса 28 мая. Журналиста обвинили в том, что он якобы представляет собой «угрозу национальной безопасности Литвы», уточняет НСН.