ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым

Москва, 1 октября. В Москве прощаются с культовым советским режиссером Марком Захаровым. Как видно на кадрах видео, которое уже появилось в Сети, в театре «Ленком» собралось множество коллег, знакомых и просто почитателей творчества знаменитого кинематографиста.

«Марк Захаров — человек необычайной одаренности, который сумел пройти в искусстве сложный и счастливый путь. Он смог совместить огромное количество профессий: актер, режиссер, сценарист, преподаватель, писатель», — заявили со сцены.

О смерти режиссера стало известно в субботу, 28 сентября. Он скончался на 86-м году жизни, не дожив всего пару недель до своего дня рождения. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало воспаление легких.

Церемония прощания началась на основной сцене театра «Ленком», художественным руководителем которого являлся Захаров. К 14.00 родные и близкие легендарного режиссера, а также те, кто хочет почтить его память, направятся на Новодевичье кладбище. Здесь Захарова похоронят рядом с могилами выдающихся российских деятелей театра и кино Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Напомним, что Захаров был одним из самых ярких советских режиссеров. Практически все его работы получили статус культовых лент и вошли в золотой фонд советского кинематографа. Речь идет о фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Дом, который построил Свифт», «12 стульев» (с Андреем Мироновым) и «Убить дракона».