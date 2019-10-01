Сирия, 1 октября. США препятствуют эвакуации беженцев «Эр-Рукбана». Три мирных жителя подорвались на мине в Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ приняли участие в операции ВВС Сирии на северо-востоке Латакии и нанесли точечные удары по укреплениям радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на северо-востоке Латакии совместно с ВВС Сирии и нанесли авиаудар по укрытиям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Дейр-эз-Зоре результате детонации мины, предположительно, установленной боевиками ИГИЛ1 на дороге, потеряли зенитную установку.

«Исламское государство1»: сожгли три автомобиля боевиков SDF в Манбидже в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре установили противопехотную мину на пути следования конвоя сирийской армии.

Курды: на севере Алеппо потеряли три автомобиля.

Международная коалиция: препятствует выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Хомсе, в Дейр-эз-Зоре построили базу близ нефтяного месторождения Аль-Омар.

Провинция Латакия

Вечером самолеты ВКС РФ присоединились к операции ВВС Сирии на северо-востоке Латакии и совершили совместный боевой вылет к району городу Кабана, где нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены как террористические в РФ). Напомним, что город Кабана находится под контролем боевиков уже несколько лет. Расположенный на склонах Курдских гор, город Кабана — основной плацдарм джихадистов для ракетных ударов в направлении базы ВКС РФ «Хмеймим» и запуска беспилотников.

Провинция Алеппо

Боевики «спящих ячеек» «Исламского государства» совершили очередное нападение на курдских бойцов. Как сообщает Twitter-канал Electro Media, в районе города Манбидж террористы подожгли два автомобиля, принадлежащих патрулям «Демократических сил Сирии» (SDF) на площади Саба-Бахрат и на улице Аль-Малия. Информации о пострадавших в результате поджога не поступало.

Провинция Хомс

Командование военной базы США «Ат-Танф» срывает операцию по выводу людей из претерпевающего гуманитарную катастрофу лагеря «Эр-Рукбан». Как сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, по плану предусматривался вывод сирийских граждан партиями от 2 до 2,5 тысяч человек в течение пяти дней. Американская сторона сорвала соглашение. По многочисленным свидетельствам покинувших «Эр-Рукбан» жителей, администрация лагеря препятствовала их выходу. Под угрозой смерти они удерживают внутри лагеря людей, не давая его покинуть. Большая часть сотрудников лагеря и членов охраны состоят в группировке «Джейш Магавир Ат-Таура» — группе радикалов, спонсируемой армией США и фактически подконтрольной ей. Представители РФ и Сирии подчеркивают, что ответственность за сложившееся положение, в том числе за тяжелейшую гуманитарную ситуацию в лагере, лежит на командовании американских войск. Как указывает агентство ТАСС, сирийским властям удалось спасти и вернуть в свои дома половину жителей этого лагеря смерти — около 18 тысяч сирийцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали несколько террористов «Исламского государства» и уничтожили их транспортное средство на дороге, ведущей в город Меядин, о чем сообщает новостной портал Halab Today TV.

Медиаресурс Euphrates Post передает сообщения от местных источников о двух взрывах, которые были слышны в районе города Абу-Кемаль и у поселка Аль-Хиджана, за которыми последовали выстрел из артиллерийских орудий. Подробности инцидента пока что уточняются.

На трассе, связывающей города Дейр-эз-Зор и Пальмира, одна из машин сирийской армии наехала на взрывное устройство, в результате чего была повреждена зенитная установка и ранен один боец, как сообщает агентство Anna News.

Информагентство Al Masdar сообщает, что в районе нефтяного месторождения «Аль-Омар», которое оккупировано курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), силы международной коалиции построили новую военную базу. Как видно на спутниковых снимках, новая база расположена в десяти километрах от месторождения. Напомним, что «Аль-Омар» — крупнейшее и самое продуктивное месторождение Сирии, которое находилось в центре гражданского конфликта в стране, в 2013 году его захватили бойцы «Сирийской свободной Сирии» (ССА). В 2014 году оно перешло под контроль «Исламского государства» и обеспечило террористов значительными суммами денег с продажи контрабандной нефти. В 2017 году месторождение было взято боевиками SDF с поддержкой сил международной коалиции во главе с США. В настоящее время американские военнослужащие постоянно патрулируют территории месторождения и отстроили 10 военных баз на северо-востоке Сирии.

Трое мирных жителей погибли в результате взрыва у старого месторождения к востоку от города Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, они нашли один из неразорвавшихся снарядов, оставшихся от боевых действий в провинции, или мину-ловушку, намеренно установленную боевиками «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.