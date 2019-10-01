Кремль заявил, что ситуацией в онкоцентре имени Блохина занимается Минздрав

Москва, 1 октября. Кремль не может следить за ситуацией с положением дел в отдельном медицинском учреждении, контролем за ситуацией в онкологическом центре Блохина занимается министерство здравоохранения РФ. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Он отметил, что на данном этапе новой информацией в Кремле не располагают. Песков также уточнил, что в Кремле не знают, обращались ли медики в здравоохранительное ведомство. По его словам, сегодня есть публикация, которая говорит о том, что «объем проблем преувеличен».

Напомним, в прошедший понедельник, 30 сентября, в СМИ появилась информация о том, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с видеообращением о готовности уйти в отставку в полном составе в случае, если не сменят их начальство. Отмечалось также, что комиссия Минздрава будет работать в онкологическом центре имени Блохина до 6 октября.