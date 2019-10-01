Песков прокомментировал вопрос размещения военной базы РФ в Белоруссии

Москва, 1 октября. Россия в настоящее время не обсуждает с Белоруссией вопрос размещения военной базы на территории республики. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования или базы. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется, — отметил он.

Ранее министр иностранных дел этой страны Владимир Макей заявил, что в размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». По его словам, в условиях развития современных технологий размещение военных баз теряет актуальность.

Кроме того, Макей прокомментировал вопрос интеграции России и Белоруссии. Глава белорусского МИД полагает, что в этом вопросе главным препятствием является налоговый маневр, ограничения поставок сельхозпродуктов, а также цены на нефть и газ.