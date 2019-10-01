Сирийские граждане активно покидают территории боевиков через коридор «Абу-Духур»

Дамаск, 1 октября. Сирийские власти в сотрудничестве с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии продолжают отслеживать перемещения через контрольно-пропускной пункт Абу-Духур в восточной части Идлиба. Он был открыт специально для перемещенных лиц, которые хотят покинуть районы, контролируемые террористами запрещенной в России «Джебхат-ан-Нусры», и перейти на безопасную территорию. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 и союзные им незаконные вооруженные группировки уже несколько дней не позволяют гражданским лицам в районах их развертывания в провинции Идлиб перейти в коридор. Они угрожают убить любого гражданина, который намерен покинуть территории их базирования.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Террористы развернули несколько контрольно-пропускных пунктов в районах, примыкающих к КПП, открытому сирийской армией, и деревням и городам, недавно освобожденным армией, чтобы помешать тем, кто желает покинуть коридор и покинуть его районы.

Сирийские государственные органы в сотрудничестве с ЦПВС подготовили коридор и предоставили автобусы для перевозки людей в центры временного размещения в дополнение к наличию машин скорой помощи и здравоохранения для оказания любых услуг.

Ранее сообщалось, что сотни сирийских семей вернулись в свои дома в городе Мурек, расположенном в северной части Хамы. Этот город был освобожден сирийской правительственной армией в конце прошлого месяца при поддержке российской авиации во время крупномасштабной военной операции, в ходе которой террористы были изгнаны из региона.

Семьи прибыли на своих автомобилях вместе со всеми личными вещами из специального гуманитарного коридора, а затем прошли все необходимые проверки, после чего силы безопасности САР разрешили им войти в свои дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.