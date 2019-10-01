Москва, 1 октября. Эксперты рассказали, о чем предупреждает «дергающийся» глаз. По словам специалистов, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза , так называемая миокимия, достаточно распространенное явление.

Оно возникает и беспокоит непродолжительное время. При этом в некоторых случаях неприятное состояние может затянуться на месяц. Как уточнили неврологи, если тик вызывает смыкание глаз, или в процессе участвуют другие части лица, то нужно незамедлительно обратиться к медикам.

Невролог рассказал, о чем говорит «дергающийся» глаз. Как пишет издание «Аргументы и факты», миокимия может говорить о различных неврологических недугах. Кроме того, она может свидетельствовать о дефиците микроэлементов и витамина В, затяжном стрессе, аллергии.

Ранее психологи назвали семь простых и доступных способов справиться с волнением и беспокойством, с которыми нередко приходиться сталкиваться после напряженного дня.

Как отмечают специалисты, побороть стресс поможет горячий травяной чай. Такой напиток обладает успокаивающим эффектом. Готовить его рекомендуется с использованием мяты, мелиссы, малины и черной смородины.

Добавить травы можно в теплую ванну. Ромашка, лаванда, мята и розмарин помогают снимать напряжение. При этом взбодриться после тяжелого дня и избавиться от усталости поможет контрастный душ.

Снотворным эффектом обладают, по словам психологов, эфирные масла, а сделать сон крепче и спокойнее помогает ванночка для ног с горчицей. Зарядиться витаминами рекомендуют при помощи морковного сока. В свою очередь регулярные физические нагрузки снижают риск возникновения депрессии.

Ранее ученые выявили новый способ лечения тяжелой депрессии. Избавить пациента от заболевания немецкие специалисты смогли с помощью прямой стимуляции мозга.

Напомним, ученые выяснили, что стресс предшествует развитию рака. Синдром такоцубо представляет собой острую форму сердечной недостаточности, при которой развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы). Ему часто предшествует эмоциональный или физический стресс. Синдром такоцубо напоминает сердечный приступ. Человек чувствует боль в груди, у него учащенное сердцебиение и одышка.

Ученые в рамках работы с 1600 добровольцами установили, что у каждого шестого человека, который страдает от синдрома такоцубо, через какой-то промежуток времени развивается злокачественная опухоль. По словам исследователей, к настоящему моменту «связь между «синдромом разбитого сердца» и раком до конца не изучена».