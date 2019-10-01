Путин встретится с Роухани и Пашиняном во вторник

Москва, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам официального представителя США, сначала заседание совета пройдет в узком составе, а затем — в расширенном, с участием президента Ирана Хасана Роухани, президента Молдавии Игоря Додона и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна. После этого российский лидер планирует подписать соглашение о свободной торговле между ЕврАзЭс и республикой Сингапур.

«Предусматривается также отдельная беседа с Роухани. Затем будет двусторонняя встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что во время встречи с Роухани речь пойдет о ситуации в Ормузском проливе и об «иранской ядерной сделке». Пока что все инициативы по спасению сделки не дают желаемого результата.

Как сообщалось ранее, во время заседания планируется обсудить вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов. Отметим, что Высший Евразийский экономический совет является наднациональным руководящим органом Евразийского экономического союза. Он собирается не реже раза в год.