Москва, 1 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чего ждут в Кремле от очередного заседания контактной группы по Донбассу в Минске. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня ожидаем, что наступит ясность, подтверждает ли украинская сторона отход от договоренностей или скорректирует свою позицию», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, как будет реагировать Кремль, если Украина снова откажется от согласования «формулы Штайнмайера».

«Мы слышали разные заявления. Говорилось о технической ошибке и о непонимании. <…> Разумеется, Кремль продолжит поиски путей решения украинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс», — отметил Песков.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост федерального президента ФРГ. — прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Согласно «формуле Штайнмайера», в Донбассе нужно провести выборы, после чего можно будет установить особый статус региона. На предыдущем заседании контактной группы в Минске украинская сторона отказалась согласовывать эту формулу, пишет НСН.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал в Донбассе военную операцию.