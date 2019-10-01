Москва, 1 октября. Любое вмешательство во внутренние дела России является категорически неприемлемым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя расследование Федерального агентства новостей о связи сотрудника американского посольства, являющегося агентом ЦРУ, с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК).

Российский чиновник подчеркнул, что Москва всегда принимала необходимые меры для предотвращения вмешательства и дальше будет продолжать это делать.

«Любые проявления вмешательства во внутренние дела России являются категорически неприемлемыми. Российская сторона всегда принимала необходимые меры и будет дальше принимать для того, чтобы оградить нас от подобных проявлений вмешательства», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков констатировал, что Россия постоянно отражает подрывную работу иностранных спецслужб, действующих через так называемую «оппозицию».

«Это постоянно происходит: вы знаете, об этом неоднократно говорилось. Это противодействие (подрывной работе. — Прим. ФАН.) осуществляется на постоянной основе», — констатировал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос ФАН.

Федеральное агентство новостей опубликовало в понедельник расследование, посвященное вмешательству в дела РФ через незаконные акции и митинг-концерты так называемой «оппозиции». Выяснилось, что в июле штаб скандального блогера Алексея Навального начал в срочном порядке собирать сторонних консультантов, которые помогали бы «оппозиционерам» вести уличные протесты. Источник агентства сообщил, что одной из приглашенных «звезд» стал некий Стивен Секстон. Он приходил в штаб, когда скандальный блогер отбывал административный арест в 30 суток, и объяснял навальнистам, как нужно вести себя на митингах и при задержании. Как выяснилось, Секстон работает в посольстве США в Москве, где занимает должность начальника службы безопасности.

Еще одно доказательство вмешательства США во внутренние дела РФ — американское посольство в Москве опубликовало подробную информацию о незаконной акции протеста, которая состоялась 3 августа в российской столице. Кроме того, во время митинг-концерта 10 августа американка, задержанная московской полицией, в автозаке стала консультировать провокаторов после санкционированного мероприятия и объяснять, что им нужно дальше делать.

Либеральная общественность РФ взбунтовалась после того, как так называемых «независимых кандидатов», поддерживаемых Навальным, на законных основаниях не допустили к выборам в Мосгордуму. Претендующие на депутатское кресло «оппозиционеры», понимая, что не могут легально собрать подписи избирателей, занимались фальсификацией.

Навальный вместе со своей командой призывал жителей Москвы выйти на улицу и устроить в столице беспорядки. Как стало известно ФАН, акции не являлись реакцией общественности на московские события, а были заранее спланированы.

В ходе расследования журналисты установили, что Навальный и беглый олигарх Михаил Ходорковский получают на свою «деятельность» деньги из-за рубежа. Ходорковского спонсирует американская компания-лоббист Orion Strategies LLC в Сенате США, принадлежащая Джорджу Соросу — американскому миллиардеру, открыто выступающему против России. Навальный получает деньги от основанной в 80-х годах Конгрессом США американской организации «Национальный фонд демократии».