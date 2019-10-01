Рябков назвал разочаровывающим отказ НАТО от моратория на РСМД

Москва, 1 октября. Российские власти разочарованы отказом стран НАТО рассматривать предложение Москвы по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом во вторник заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает. К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру, но будем продолжать работать в направлении того, чтобы эта идея была реализована», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам дипломата, отсутствие моратория создает угрозу безопасности не только в Европе, но и в других регионах мира.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на РСМД в Европе, однако Североатлантический альянс отказался рассматривать данную инициативу. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заметил, что ответ НАТО напоминает «компиляцию тех оценок, которые содержались в предыдущих документах».

Напомним, что 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».