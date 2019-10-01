Песков призвал дождаться следственного решения по делу Черкалина

Москва, 1 октября. Российский лидер Владимир Путин не выполняет следственные функции, это не входит в его прерогативу. Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об экс-полковнике ФСБ Кирилле Черкалине.

«В настоящий момент ведутся следственные действия, нужно просто дождаться вердикта», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Он также добавил, что в настоящее время глава государства летит в Армению, а всю необходимую информацию «ему доложат».

Ранее сообщалось, что экс-руководитель банковского управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ведомства в российской столице. Кредитно-финансовое учреждение «Транспортный» ежемесячно выплачивало экс-полковнику Федеральной службы безопасности 50 тысяч долларов «за общее покровительство».

Напомним, экс-полковник Черкалин был арестован в апреле 2019 года вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках по месту жительства у них были найдены средства и драгоценности на общую сумму 12 миллиардов рублей.

В конце лета Генпрокуратура РФ выдвинула требование изъять все имущество семьи Черкалина в пользу государства. Собственность экс-полковника ФСБ и его семьи оценивается в 6,3 миллиарда рублей. В список были включены пять квартир, два загородных коттеджа, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два транспортных средства.