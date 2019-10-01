Немецкий политолог рассказал, кому на Западе мешает «Северный поток — 2»

Берлин, 1 октября. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал ситуацию со строительством российского трубопровода «Северный поток — 2». По словам эксперта, отсутствие разрешения датских властей на прокладку труб является не единственной проблемой.

Проект газопровода «Северный поток — 2» находится на финальном этапе реализации. На сегодняшний день «Газпрому» необходимо получить разрешение официального Копенгагена на прокладку труб в датских территориальных водах. Кабмин Дании не спешит идти навстречу Москве, таким способом откладывая сдачу проекта на неустановленный срок.

В интервью украинским СМИ немецкий эксперт отметил, что перед Москвой стоит ряд других проблем, связанных с «Северным потоком — 2». Дело в том, что на Западе существует большое число лоббистских групп, которые будут лезть из кожи вон, чтобы помешать дальнейшему транзиту или транспорту голубого топлива.

По словам Рара, эти «силы» готовы осуществлять задуманное любыми методами, поскольку «цена вопроса» заключается в прямом столкновении с американскими экономическими рестрикциями. Во-первых, указал он, жертвами санкций могут стать немецкие предприятия и компании, принимающие участие в строительстве газопровода через Балтийское море.

Специалист выразил мнение, что благополучный сценарий в спорах с Москвой почти невозможен, так как датские власти не пойдут на конфликт с США ради «Газпрома».

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» построен на более чем 81%.

Как напоминает «Ридус», проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Против проекта выступают балтийские страны, США и Украина. Американские власти стремятся всеми силами заполучить европейский рынок для сбыта своего сжиженного природного газа. Киев боится потерять прибыль от транзита российского газа в Европу.