В Оренбурге проверят органы опеки после ареста подозреваемого в педофилии священника

Оренбург, 1 октября. Прокуратура Оренбургской области проверит местные органы опеки после ареста священника Николая Стремского, который подозревается в педофилии.

«Прокуратурой Оренбургской области инициирована проверка органов опеки и попечительства Саракташского района», — пояснили РИА Новости в ведомстве.

Напомним, что Стремский является главой религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия». По версии следствия, в прошлом году священник, который воспитывал 70 приемных детей, совершил развратные действия в отношении шести опекаемых и удочеренных девочек, а также изнасиловал одну из них. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия», «Изнасилование» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Отметим, что сам Стремский уже арестован. Под стражу также заключены взрослая приемная дочь священника и ее муж, которые подозреваются в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что власти Оренбургской области окажут помощь приемным детям священника. Как рассказали ФАН в Оренбургской епархии РПЦ, священнослужитель был арестован до 12 ноября. Дело Стремского передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.