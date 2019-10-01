Порошенко не приехал на проверку на полиграфе

Киев, 1 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко не приехал в Киевский институт судебных экспертиз, чтобы пройти проверку на полиграфе. Об этом сообщил начальник отдела судебных экспертиз, который должен был исследовать Порошенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы сегодня были полностью готовы обследовать Петра Алексеевича, но он не приехал. Надеемся, что приедет в следующий раз», — сказал эксперт.

Он также сообщил, что принудительно доставить Порошенко на обследование на полиграфе никто не может — эта процедура исключительно добровольная. Для этого украинское Госбюро расследований должно назначить повторную экспертизу.

Кроме того, начальник отдела судебных экспертиз рассказал, что обмануть специалистов, работающих на полиграфе, практически невозможно. Отвечать на вопрос, считает ли он, что Порошенко обманул общественность, пообещав в прямом эфире ТВ прийти на процедуру, эксперт отказался.

После объявления о том, что экс-президент Украины не приедет, ждавшие его активисты свернули плакаты «Вирок» («Приговор»), пообещали съесть торт «Золотой ключик» за здоровье Порошенко и разошлись. Ранее сообщалось, что ожидающие бывшего президента активисты раздавали прохожим конфеты Roshen.

«Возьмите, Петр Алексеевич позаботился, чтобы вы не замерзли», — шутили они при этом.

Напомним, Петр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел на Украине. Экс-президента подозревают в отмывании денег, госизмене и превышении должностных полномочий.

Ранее Порошенко заявлял, что готов дать показания с использованием полиграфа, но только в эфире подконтрольного ему телеканала «Прямой», а не в кабинете ГБР.