Дамаск, 1 октября. В понедельник, 30 сентября, сирийские власти объявили об открытии контрольно-пропускного пункта «Абу-Кемаль» в восточной части Дейр-эз-Зора на сирийско-иракской границе. В течение восьми лет это место было закрыто.

Переправа была открыта на сирийской стороне министром внутренних дел генерал-майором Мохаммадом Рахмуном, губернатором Дейр-эз-Зора, а на иракской стороне — губернатором провинции Анбар.

Источник в провинции заявил, что «открытие пограничного города Абу-Кемаль является важным шагом для начала обмена визитами и торгового движения, что будет способствовать поддержке и стабильности в регионе».

«Несколько сторон неоднократно пытались отложить открытие пункта пропуска, но настойчивое стремление руководства обеих стран вновь открыть КПП подтверждает искреннее желание навести мосты социальной коммуникации и торговли между двумя странами, чтобы сирийские ворота были окном Ирака в Сирию и Средиземноморье», — подчеркнул он в комментарии специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Правительство Сирии выполнило все необходимые меры для открытия пункта пропуска Абу-Кемаль, оборудовав главные ворота для людей и грузовиков. Несколько грузовиков и автобусов, перевозящих пассажиров и грузы с сирийской стороны, въехали в Ирак.

Этот район вышел из-под контроля сирийских правительственных сил с середины 2012 года, после того как оппозиционные войска взяли под контроль город. В середине июня 2014 года запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1 взяла под контроль город и границу между Сирией и Ираком.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских ВКС восстановили контроль над городом и его окрестностями в 2017 году после изгнания боевиков ИГИЛ1 из города и его окрестностей.

Абу-Кемаль является основным пунктом пропуска между двумя странами, через него проходит множество пассажиров, прибывающих и отправляющихся на своих собственных транспортных средствах или на общественном транспорте.

1 Организация запрещена на территории РФ.