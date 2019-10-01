Минск назвал главные проблемы, мешающие интеграции России и Белоруссии

Минск, 1 октября. Налоговый маневр, ограничения поставок сельхозпродуктов, а также цены на нефть и газ являются главным препятствием на пути к интеграции России и Белоруссии. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Текст интервью политика опубликован на сайте МИД республики.

«Для нас самое главное — это решение тех вопросов, которые лежат сегодня на поверхности. Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но, если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится», — отметил он.

Ранее Макей заявил, что власти страны пока не рассматривают вопрос размещения у себя российской военной базы. По словам белорусского министра, российские базы в Белоруссии теряют актуальность по причине модернизации и развития современных технологий. Помимо этого, Макей выразил сомнения касательно того, что размещение военных объектов поможет в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе.

Как сообщает «Ридус», 16 сентября СМИ обнародовали детали плана объединения экономик РФ и Белоруссии, который тут же окрестили планом создания конфедерации. Впрочем, как утверждают в Минске, подобная интерпретация ошибочна. Речь идет именно об интеграции двух стран. В настоящий момент Россия и Белоруссия работают над унификацией Налогового и Гражданского кодексов, а также занимаются объединением банковского надзора.

Напомним, что Москва и Минск ранее объявили о курсе на создание единого Союзного государства — надгосударственного образования с единым политическим, экономическим, валютным, военным и юридическим пространством.