Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле берегов Новой Зеландии

Веллингтон, 1 октября. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали специалисты возле новозеландского побережья. Об этом во вторник сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

#Earthquake M5.3 strikes 104 km NE of #Hastings (New Zealand) 21 min ago. More info: https://t.co/MOx9gieCSU