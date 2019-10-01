Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле берегов Новой Зеландии

Веллингтон, 1 октября. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали специалисты возле новозеландского побережья. Об этом во вторник сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, подземные толчки были зарегистрированы в 05.16 по времени UTC (08.16 по московскому времени). Эпицентр был в 64 километрах к югу от новозеландского города Гисборн. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Уточняется информация о возможных жертвах и разрушениях.

Ранее сильное землетрясение произошло в Японском море у берегов Приморского края.