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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле берегов Новой Зеландии

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле берегов Новой Зеландии

Веллингтон, 1 октября. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали специалисты возле новозеландского побережья. Об этом во вторник сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, подземные толчки были зарегистрированы в 05.16 по времени UTC (08.16 по московскому времени). Эпицентр был в 64 километрах к югу от новозеландского города Гисборн. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Уточняется информация о возможных жертвах и разрушениях.

Ранее сильное землетрясение произошло в Японском море у берегов Приморского края.

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Источник: EMSC
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