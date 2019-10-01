Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле берегов Новой Зеландии

Веллингтон, 1 октября. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали специалисты возле новозеландского побережья. Об этом во вторник сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
#Earthquake M5.3 strikes 104 km NE of #Hastings (New Zealand) 21 min ago. More info: https://t.co/MOx9gieCSU— AllQuakes - EMSC (@EMSC) 1 октября 2019 г.
По данным центра, подземные толчки были зарегистрированы в 05.16 по времени UTC (08.16 по московскому времени). Эпицентр был в 64 километрах к югу от новозеландского города Гисборн. Очаг залегал на глубине 20 километров.
Уточняется информация о возможных жертвах и разрушениях.
Ранее сильное землетрясение произошло в Японском море у берегов Приморского края.