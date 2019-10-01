Финляндию и Россию может связать высокоскоростная железная дорога

Хельсинки, 1 октября. Власти Финляндии изучают вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из восточной части страны до российской границы. Об этом рассказала директор департамента сети финского минтранса Сабина Линдстрём.

По ее словам, правительство Суоми намерено постоянно увеличивать финансирование базовой транспортной инфраструктуры, оно будет расти на 300 миллионов евро в год. Линдстрём напомнила, что этой зимой из-за морозов была повреждена трасса между Хельсинки и Санкт-Петербургом в районе населенных пунктов Коувола и Луумяки. Для устранения ущерба уже было выделено допфинансирование, поэтому железнодорожное сообщение между финской столицей и городом на Неве будет восстановлено в полном объеме.

Чиновница добавила, что финский Минтранс также инициировал сравнительное исследование маршрутов высокоскоростного сообщения в сторону российской границы, в восточные регионы страны. Ожидается, что исследование завершится весной 2020 года.

«Сейчас правительство готовит первый в истории Финляндии 12-летний план развития национальной транспортной системы», — заключила она в комментарии РИА Новости.

Не исключено, что такое внимание к развитию железных дорог в Суоми уделяют в связи с экологическим фактором. Ранее эксперты уже пришли к выводу, что именно железнодорожный транспорт является самым «зеленым».