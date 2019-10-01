Луганск, 1 октября. Перепись населения Луганской Народной Республики началась во вторник. Согласно постановлению Совета министров ЛНР, она продлится две недели, с 1 по 14 октября.

Перепись жителей организовали на стационарных участках. Пункты переписи открыты с 08.00 по 20.00 по московскому времени. Специалисты также обойдут частные дома для сбора информации.

Первая в истории ЛНР перепись населения началась в республике. Как передает «Луганский информационный центр», Государственный комитет статистики ЛНР на время переписи открыл для жителей республики телефон «горячей линии». Уточняется, что переписи населения подлежат граждане ЛНР, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на дату переписи населения на территории республики.

Кроме того, в список должны быть включены граждане ЛНР, постоянно проживающие в республике, но сейчас находящиеся за ее пределами.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходится пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.