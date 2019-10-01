Порошенко встречают перед допросом в ГБР конфетами Roshen и плакатом «Приговор»

Киев, 1 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник должен явиться на допрос в Госбюро расследований. В отличие от всех предыдущих допросов, в которых участвовал экс-президент, этот впервые будет вестись с использованием детектора лжи.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, ожидающие политика гражданские активисты приготовили торт и плакаты с надписью «Вирок» («Приговор»). Кроме того, они раздают прохожим конфеты Roshen.

«Возьмите, Петр Алексеевич позаботился, чтобы вы не замерзли», — шутят они.

Примечательно, что примерно в 40 метрах от здания ГБР бастуют шахтеры, которые уже много месяцев не получали зарплату.

Накануне стало известно, что 1 октября Порошенко впервые даст показания на детекторе лжи. Сам политик заявил, что готов дать показания с применением детектора лжи, но только в эфире подконтрольного ему телеканала «Прямой», а не в кабинете ГБР.

На сегодняшний день Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. Бывший президент подозревается в отмывании денег, превышении полномочий и даже госизмене. В последнем случае речь идет о приказе направить в российские воды в Керченском проливе украинские военные суда и о приказе ввести временное военное положение. Политологи полагают, что Порошенко надеялся таким образом сорвать президентские выборы, на которых он имел слабые шансы на переизбрание, однако западные партнеры Украины воспротивились, и ему пришлось отменить военное положение через месяц.