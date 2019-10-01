В Госдуме объяснили, почему США не должны диктовать Индии, что покупать у России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и российский президент Владимир Путин активно продвигают отечественное вооружение на международном рынке оружия; триумф С-400 в Турции и Индии является также и их заслугой. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

США не в праве указывать

Ни одно государство в мире, включая Соединенные Штаты, не в праве указывать Индии, может ли она закупать военную технику у Российской Федерации или нет. Такое заявление сделал министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманиам Джайшанкар, комментируя вопрос недавнего приобретения у РФ зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России — равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США», — заявил министр журналистам перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

Глава индийского министерства иностранных дел заметил, что вопросы закупок военной техники и выборов ее поставщиков являются суверенным правом Дели. «В этом состоит наша свобода выбора, и мы считаем, что в интересах всех будет признать это», — добавил министр.

С-400 превосходят западные аналоги

Как отметил Юрий Швыткин, сегодня идет борьба между Соединенными Штатами и Россией на рынке вооружений в рамках военно-технического сотрудничества с другими странами. Индию и РФ связывают очень теплые и конструктивные взаимоотношения, уверен политик.

«То, что Индия приобрела новейшие комплексы С-400, говорит об их превосходстве над западными аналогами. Индия — суверенное государство, которое при этом не входит в число стран блока НАТО. И, значит, Дели вправе распоряжаться какое оружие покупать и к кому за ним обращаться. Мы приветствует усилия Индии. При этом можно говорить и о перспективах продажи других видов вооружения в рамках военно-технического сотрудничества», — пояснил Юрий Швыткин.

Депутат отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с российским лидером Владимиром Путиным играют одни из главных ролей в вопросе успеха отечественного оружия на международном рынке вооружения. При переговорах на различных уровнях, в том числе и на высших, вопросы приобретения российского вооружения постоянно поднимаются.

«Превосходство отечественных видов вооружения, в частности С-400, было продемонстрировано во время антитеррористической операции наших сил в Сирийской Арабской Республике (САР)», — заключил Юрий Швыткин.

В начале октября прошлого года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.