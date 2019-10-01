Агент ЦРУ Секстон крупно подставился визитом в офис «ФБК», считает депутат Федоров

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что курировавший действия Алексея Навального агент от Госдепа Стивен Секстон подставился, посетив штаб так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».

Ранее Федеральное агентство новостей подготовило второй фильм «Анатомия протеста», посвященный незаконным протестным акциям в столице. В расследовании приводятся доказательства того, что митинги так называемой «оппозиции» имели на удивление четко выстроенную структуру, их организаторы использовали весь имеющийся арсенал манипулятивных методов, а причастные к организации протестов американские фонды и олигархи переводили зачинщикам многомиллионные транши.

Так, отечественных либералов можно условно разделить на четыре блока: первый — представители запрещенной в РФ «Открытой России» беглого олигарха Михаила Ходорковского, второй — «ФБК» скандального блогера Алексея Навального, третий — оппозиционные СМИ, оказывающие поддержку Навальному и Ходорковскому, четвертый — оппозиционные депутаты, которые уже находятся в органах законодательной власти. При этом все указанные блоки финансируются США и американскими фондами.

В фильме отмечается, что так называемая российская оппозиция кормится на деньги Запада, о чем свидетельствуют многочисленные расследования, а также информация от осведомленных источников. К примеру, во время летних протестов на поддержке «людей с хорошими лицами» было поймано посольство США в России, которое опубликовало подробный маршрут незаконной акции 3 августа в Москве. А во время митинга в Москве 10 августа полиция и вовсе задержала гражданку США по фамилии Бренник, которая прямо в автозаке консультировала задержанных, как избежать ответственности за агрессивные действия в отношении правоохранителей и т. д.

Кроме того, в фильме утверждается, что иностранное вмешательство курировал агент Государственного департамента США Стивен Секстон. Дело в том, что в июле 2019 года штаб блогера Навального срочно начал набирать сторонних консультантов для организации масштабных медийных и уличных акций протеста. Один из таких консультантов — Александр — рассказал корреспонденту ФАН интересные подробности работы на «ФБК». В разговоре он упомянул консультантов из американского посольства, одним из которых оказался Секстон.

По словам Александра, агент США приходил в московский штаб «ФБК» в тот момент, когда сам «мамкин революционер» Навальный находился под административным арестом на 30 суток. По словам источника «ФБК», американец рассказывал, как участникам незаконных акций протеста необходимо себя вести во время митингов и при задержании.

Сам Стивен Секстон — фигура весьма интересная. Мужчина занимает должность начальника службы безопасности посольства США в Москве, но данных о нем в открытых источниках не нашлось. Впрочем, российские спецслужбы знают о его существовании. По оперативной информации, он является сотрудником Центрального разведывательного управления США и координирует действия провокаторов на митингах.

Эти данные вызывают доверие, так как сам Навальный в одиночку не смог бы научить протестующих действиям в условиях противостояния с полицией и Росгвардией. А вот опытный американский спец, который не одну собаку съел на организации уличных беспорядков, мог.

По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, по этим же технологиям устраивались все «цветные революции», так как все действия толпы прописаны в методичках.

«Опыт различных «цветных революций» говорит о том, что американское посольство нашпиговано сотрудниками спецслужб, которые активно вмешиваются во все мероприятия, проходящие внутри нашей и не только нашей страны. Во время известных событий на Украине 2013–2014 годов (госпереворот на Украине) американское посольство в Киеве было расширено более чем в два раза за счет людей, поставляющих технологии так называемых «уличных протестов», никаких сомнений в этом нет. Думаю, что Россия здесь не исключение», — поясняет политический аналитик.

Однако в Российской Федерации западные спецслужбы столкнулись с серьезной проблемой: более сознательное гражданское общество сложнее «раскачать», а силовые структуры РФ не позволяют митингам перерасти в настоящие массовые столкновения с кровопролитием и появлением «сакральных жертв».

«Представляю себе, как американцы работали на Украине и на моей исторической родине — Молдавии. При этом методичка все же меняется, так как в той же России работать тяжелее, никто с ними церемониться не будет. Поэтому и в Россию такие персонажи (как Сексон. — Прим. ФАН) приезжают на более короткое время, и вскоре он может уехать из страны. Этот мужчина уедет, но на его место приедут несколько других мужчин примерно такой же комплекции», — говорит собеседник ФАН.

С Владимиром Брутером согласен депутат Государственной думы Евгений Федоров, который не понаслышке знаком с работой американского посольства и его «сотрудников».

«Я знаю, как работает американское посольство еще с первой Государственной думы, когда за каждым депутатом был закреплен в посольстве куратор. Я тогда еще удивлялся, зачем некий господин Смит из американского посольства все время ко мне приходит и напрашивается пить чай. Потом узнал, что за каждым парламентарием закреплен конкретный человек. Это касается общей методики работы, но нужно понимать, что это не случайно не называется посольством. У нас вот дипломатическое ведомство разделено на МИД и посольства, а в Штатах есть просто Госдепартамент, у него совсем другая суть работы», — утверждает депутат.

Работа каждого американского посольства очень напоминает работу самого Госдепартамента США в любой стране, его структуру и отделы, финансирование, кадровое расписание. Для лучшего понимания ситуации парламентарий напомнил о созданном в далеком 1768 году британском министерстве по делам колоний.

«В Англии было такое министерство по делам колоний — это управленческая функция за рубежом; соответственно, штаты посольств во всех странах формируются как управленческая функция, а не как дипломатическое представительство. Соответственно, у них мощные отделы экономики, аналитики, да и численность такого «посольства» оценивается примерно в 1500 человек. И это не случайно, ведь они не дипломатические, не консульские работники, две трети из них — это управленцы, которые через разные инструменты работают с «гражданским обществом», с властями, депутатами, партиями, оппозицией. У них такая система работы», — поясняет Федоров.

Другими словами, консульства и посольства США, по сути, следят за вверенными им территориями. И вот в этих представительствах, по словам депутата, «существуют отделы, отвечающие за пятую колонну уличного типа».

«Так вот, уличную компоненту, которая занимается конфликтами с силовиками, курируют как раз не эксперты-аналитики, а силовики, в данном случае — сотрудники ЦРУ. Понятно, что уличная компонента по всем странам возложена на силовиков этих посольств. Но это не охрана посольств, это именно силовое обеспечение необходимого США процесса. Понятно, что за улицу и Навального отвечает именно ЦРУ, не Госдепартамент (он отвечает за воздействие на органы власти), а ЦРУ. Поэтому понятно, что, когда Навальный постоянно призывает к нарушению закона, это реализация данного принципа. Его задача — не решить какие-то задачи на улице путем большого количества людей, а создать конфликт и уличные беспорядки. Поэтому для меня совершенно не удивительно слышать про Секстона», — добавляет Федоров.

Рассказал собеседник ФАН и о причинах появления Стивена Секстона в штабе блогера Навального. Офисы ФБК — это структурное подразделение так называемой «оппозиции», которая финансируется из-за рубежа, это порядка 100 отделений по всей территории Российской Федерации. При этом каждый штаб имеет огромное финансирование, за которым необходимо следить и за которое необходимо отчитываться.

«Тут нужно посчитать, сколько стоит содержать один штаб: это офис, люди, командировки, техника, командировочные. Ну огромный же бюджет, мы как-то считали, и суммы превышают миллиард рублей. Естественно, любой человек, который тратит деньги на что-то подобное, хочет иметь контроль, именно поэтому туда поехал сотрудник службы безопасности американского посольства, который также контролирует выделенные наличные средства. Для этого он, конечно, должен посетить непосредственно объект, сделать необходимую фотосъемку, задокументировать расходы и т. д. Сидит где-то в Вашингтоне бухгалтер, которому надо предъявить доказательства того, что деньги не воруются. Вот для этого он туда и поехал», — утверждает парламентарий.

При этом Секстон допустил серьезную ошибку, когда решил лично наведаться в центральный штаб Навального, считает собеседник ФАН.

«Посещая штаб, Секстон крупно подставился, ему надо было отправить своего помощника. В Интернете ранее гулял ролик, где женщина-американка сидела в автозаке и рассказывала, как избежать ответственности за протесты. Так вот, она не дипломат, она агент без дипломатического прикрытия. Таких сотни, для чистого инструктажа, как говорится, «в поле». Есть и такие, кого нанимают для непосредственных уличных беспорядков, отправляют быть комиссаром, инструктором по подготовке пятой колонны на улицах», — утверждает депутат ГД.

По словам Федорова, «после неудачных попыток раскачать лодку в России», американское руководство начнет снимать с постов высокопоставленных «дипломатов», так как им не удалось реализовать все планы по организации массовых уличных протестов.

«Сейчас меняется вся команда посольства, уходит [экс-посол США в РФ Джон] Хантсман, вот только что сменили консула в Екатеринбурге. У них задача была сильнее раскачать российское общество, с чем они не справились. Соответственно, вместе с ними — главами посольства и консульства — меняется вся их команда. Они не вышли на те показатели, которых от них требовали как в Вашингтоне, так и в ЦРУ, а также в самом Госдепартаменте. В будущем придет более агрессивная новая команда. Она будет жестче, она будет действовать смелее. Это значит, что при новом главе дипведомства США у нас увеличится количество провокаций, количество странных событий, так как им будут позволять обострять ситуацию. К этому нужно быть готовыми», — заключил политик.

Напомним, в настоящее время фактами вмешательства Запада во внутренние дела РФ занимается комиссия Госдумы по защите государственного суверенитета. Ее представители уже подтвердили, что вмешательство действительно было, а также выразили готовность пресечь новые попытки США повлиять на внутригосударственные дела РФ.