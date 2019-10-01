РФ и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Москва, 1 октября. План по выводу мирных граждан Сирийской Арабской Республики из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» сорван из-за невыполнения американской стороной взятых на себя обязательств. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном во вторник на сайте Минобороны РФ.

Как подчеркнули руководитель национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф, на данном этапе удалось спасти и вернуть в свои дома 50% жителей этого лагеря.

Отмечается, что из «Рукбана» в свои дома вернулись примерно 18 тысяч сирийцев, причем «этот процесс запущен исключительно благодаря сирийско-российским усилиям».

Для финального решения проблемы лагеря беженцев официальный Дамаск поддержал разработанный ООН оперативный план по выводу оставшихся жителей «Рукбана».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением инфраструктуры страны, политическим урегулированием и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.