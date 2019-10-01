Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию

Москва, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Согласно тексту указа, на военную службу будет призвано 132 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе. Кроме того, президент распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительство, органы исполнительной власти и призывные комиссии должны обеспечить все необходимые мероприятия, связанные с призывом граждан РФ.

Еще один пункт указа касается руководителей федеральных органов исполнительной власти. Они должны обеспечить исполнение положений ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в отношении своих сотрудников, не являющихся «запасниками» и подлежащих призыву. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, осенний призыв продлится до 31 октября. Однако для сельских жителей он стартует позже — 15 октября. Набирать призывников будут в 85 регионах РФ.