Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию

32
0 Оставить комментарий

Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию

Москва, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля. 

Согласно тексту указа, на военную службу будет призвано 132 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе. Кроме того, президент распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Правительство, органы исполнительной власти и призывные комиссии должны обеспечить все необходимые мероприятия, связанные с призывом граждан РФ. 

Еще один пункт указа касается руководителей федеральных органов исполнительной власти. Они должны обеспечить исполнение положений ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в отношении своих сотрудников, не являющихся «запасниками» и подлежащих призыву.  Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Напомним, осенний призыв продлится до 31 октября. Однако для сельских жителей он стартует позже — 15 октября. Набирать призывников будут в 85 регионах РФ. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров