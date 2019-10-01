Полиция Москвы подала в суд на Навального и Ко за организацию беспорядков 27 июля

Москва, 1 октября. Симоновский суд Москвы в конце сентября зарегистрировал гражданские иски главного управления МВД по Москве к организаторам несанкционированного митинга 27 июля. Об этом говорится на сайте суда.

Согласно данным портала, зарегистрированы два иска. В одном из них ответчиками значатся блогер Алексей Навальный, так называемые «оппозиционеры» Любовь Соболь, Владимир Милов, Олег Степанов, Илья Яшин, Иван Жданов и Александр Соловьев.

Ответчиками по второму иску являются сотрудник так называемого Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров и та же Любовь Соболь​​​.

Как пишет РИА Новости, что именно полиция требует от организаторов незаконных беспорядков, пока неизвестно.

Напомним, фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, ранее стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой оппозиции: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми. Отметим, что так называемая оппозиционерка неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Вместо того, чтобы действовать в рамках закона и обращаться в суд, «оппозиционеры» устроили в Москве несколько несанкционированных митингов. Напомним, что незаконный митинг, прошедший в столице 27 июля, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность жителей и гостей столицы.