Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР

Москва, 1 октября. Российский лидер Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием образования Китая. Соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

Российский президент высоко оценил успехи в экономической, социальной и научно-технической сферах, которых китайские власти добились за все это время. Путин отметил крайне высокий авторитет Пекина на международной арене, а также неизменную роль КНР в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня.

Глава российского государства указал на тот факт, что Москва и Пекин являются друг для друга незаменимыми стратегическими партнерами, а также выразил удовлетворение высоким уровнем российско-китайского политического диалога.

Лидер РФ особо подчеркнул, что во главе с Си Цзиньпином Китай стремительно идет к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей, в том числе речь идет о построении «общества среднего достатка» к 2021 году.

Кроме того, Путин высоко оценил дружеские отношения, сложившиеся у него с китайским коллегой Си Цзиньпином, и выразил надежду на продолжение плодотворного диалога и тесной совместной работы на благо народов двух держав.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о результате совместного сотрудничества России и КНР.