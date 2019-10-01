Прощание с Захаровым началось в Москве, ФАН ведет прямую трансляцию

Москва, 1 октября. Церемония прощания с легендарным режиссером Марком Захаровым началась в Москве. Федеральное агентство новостей ведет трансляцию с места событий.

Церемония прощания началась на основной сцене театра «Ленком», художественным руководителем которого являлся Захаров. К 14.00 родные и близкие легендарного режиссера, а также те, кто хочет почтить его память, направятся на Новодевичье кладбище. Здесь Захарова похоронят рядом с могилами выдающихся российских деятелей театра и кино Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Напомним, Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет, не дожив всего пару недель до своего 86-го дня рождения. Режиссер умер в больнице, куда попал из-за повторного воспаления легких, сообщает KP.RU.

Соболезнования в связи со смертью Захарова выразили многие деятели культуры и политики. В связи с кончиной режиссера президент РФ Владимир Путин направил его родным телеграмму с соболезнованиями. Отметим, что поклонники творчества Захарова после его смерти приходили к театру «Ленком», чтобы принести цветы, свечи и записки со словами благодарности, передает Пятый канал.

Марк Захаров запомнился зрителям как режиссер сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других, пишет РИАМО. Он был удостоен множества наград, в том числе звания Народного артиста СССР и Героя труда Российской Федерации.