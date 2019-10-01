Директор интерната, воспитанницу которого чуть не сварили заживо, отстранена от должности



Южно-Сахалинск, 1 октября. И.о. директора сахалинского интерната, где 15-летняя девочка получила смертельные ожоги во время купания, отстранена от должности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, трагедия произошла в Кировском доме-интернате для умственно отсталых детей. Установлено, что санитарка положила девочку в ванну, включила воду и ушла. То, что из крана течет очень горячая вода, сотрудница обнаружила только, когда вернулась. Ребенка экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали ожоговый шок. Они делали все возможное, но девочка скончалась.

В пресс-службе правительства добавили, что санитарка, допустившее это, уволена. Заведующий отделением получил выговор. Сейчас служебная проверка в интернате, о которой распорядился глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, продолжается.

Ранее Deita.ru сообщала о другом страшном инциденте в Приморье. По данным портала, в минувшую пятницу на пороге администрации Владивостока обнаружили истекающую кровью 17-летнюю девушку. Неизвестный нанес ей три ножевых ранения. Причем все три удара были нанесены со спины. К счастью, внутренние органы оказались не повреждены. В настоящее время девушка находится в больнице, врачи сообщают, что она идет на поправку.