Политолог назвал отвратительным факт публикации разговора Трампа и Зеленского

Москва, 1 октября. Государственный секретарь США присутствовал при разговоре главы Белого дома Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политолога Александра Дудчака, факт публикации разговора двух лидеров «отвратителен».

Как отметил эксперт, сам по себе факт публикации телефонной беседы Трампа и Зеленского отвратителен, поскольку это свидетельствует о том, что не все под контролем американского президента.

«Но уже выпустили джинна из бутылки. Хотя для самого Трампа не видно никакого явного ущерба — он не допустил никаких «проколов», ничего из того, что ему инкриминируют, там не просматривается, давления на собеседника не было», — объяснил Дудчак.

Политолог также не видит ничего особенного в том, что хозяин Белого дома намекнул Зеленскому, что «неплохо бы провести расследование незаконной, коррупционной деятельности на Украине», сообщает радио Sputnik.

Напомним, в Америке продолжается скандал вокруг истории с телефонной беседой Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В деле появляются все новые детали. Так, американские СМИ сообщали, что при той беседе присутствовал глава Госдепа США Майк Помпео, пишет «Царьград».

Демократы палаты представителей США ранее обязали Помпео до 4 октября предоставить конгрессу документы по Украине, нужные для расследования в рамках импичмента главы государства. Процедуру импичмента начали после того, как в прессе появились сообщения касательно того, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщал НСН, по итогам последнего социологического опроса, 47% американцев поддерживают проведение импичмента. Согласно имеющимся данным, этот показатель на 12% больше, чем результаты соответствующего опроса в июле текущего года.