Что изменится в РФ с 1 октября: рост зарплат и пенсий, 400 тыс. за ДТП, курение на балконе

Ряд важных изменений ждет россиян с 1 октября 2019 года. Основные изменения перечислены в инфографике Федерального агентства новостей. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Федеральным бюджетникам поднимут зарплату

С 1 октября 2019 года на 4,3% повысят зарплаты федеральным бюджетникам, которые не попали под майские указы президента РФ Владимира Путина. Это сотрудники казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений: бухгалтеры, юристы, работники отделов кадров, детских садов, представители других специальностей, работающие в учреждениях социальной сферы и науки. Повышение коснется более двух миллионов бюджетников.

Кого коснется повышение пенсий

С 1 октября военным пенсионерам увеличат пенсии на 6,3%. Повышение коснется пенсионеров из числа военнослужащих по призыву или контракту, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, фельдъегерской связи и др. — всего около 2,6 млн человек. На эти цели в федеральном бюджете заложено 3,7 млрд рублей.

Рассчитываться повышение будет индивидуально: в зависимости от должности, звания и выслуги. После индексации средний размер пенсии военных пенсионеров составит 26,2 тысяч рублей.

Другие льготы для пенсионеров

Пенсионеры, имеющие право на набор социальных услуг (бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, проезд на железнодорожном транспорте к месту лечения и т. д.), которые этими услугами (или частью этих услуг) не пользуются, получат возможность получить денежную компенсацию. Компенсация (частичная или полная) будет выплачена тем, кто до 1 октября подал соответствующее заявление в ПФР, либо через личный кабинет портала «Госуслуги».

К льготным категориям граждан, имеющим право на определенный набор социальных услуг или их денежный эквивалент, относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий и члены их семей, ликвидаторы радиационных катастроф, орденоносцы и т. д.

Ужесточатся правила выдачи кредитов

С 1 октября вступают в силу новые требования Центробанка относительно кредитования населения. Новые правила призваны уменьшить долговую нагрузку на граждан, которая в России очень высока. Согласно требованиям ЦБ, если показатель долговой нагрузки (ПДН) потенциального заемщика слишком высок, банк-кредитор, чтобы не лишиться лицензии, должен будет заморозить на счетах больше резервных средств.

Это требование может повлиять на условия кредита, что, по мнению регулятора, заставит заемщиков более ответственно относиться к идее залезть в очередной долг ради возможности приобрести товар или услугу, в которых нет жизненной необходимости.

Требование относится и к микрокредитным организациям, если запрашиваемый кредит превышает десять тысяч рублей. Также с 1 октября кредиторы лишатся права выдавать кредиты под залог жилья, в том числе доли в квартире.

Правила курения на балконах

Согласно требованиям МЧС, с 1 октября на балконах и лоджиях по правилам противопожарной безопасности запрещено пользоваться открытым огнем (мангалы, свечи и т. д.). Что касается курения, то в случае, если эта вредная привычка, который гражданин будет предаваться на балконе, приведет к возгоранию, — виновный может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной. О безопасном с пожарной точки зрения курении на балконе собственники или наниматели квартир должны позаботиться самостоятельно: иметь под рукой ведро с песком или — в крайнем случае банку с водой. А лучше — вообще отказаться от этой пагубной привычки.

Запрет хостелов в многоквартирных домах

С 1 октября начинает действовать нашумевший закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. Отныне гостиницы и хостелы можно открывать в жилом доме, только если речь идет о нежилых помещениях с отдельным входом. Мини-отели в обязательном порядке должны быть оборудованы охранной сигнализацией и системой противопожарной безопасности.

Ремни безопасности для детей

Отныне детей можно перевозить в автотранспорте только пристегнутыми, вне зависимости, на каком месте они сидят — это касается как загородных трасс, так и городских улиц. Раньше требование о ремнях безопасности при перевозке детей распространялось только на поездки между городами и странами.

Новые правила по НДС

С 1 октября ставки НДС на фрукты и ягоды снижаются с 20% до десяти процентов, а вот льготы для считающегося вредным пальмового масла — наоборот — отменяются. Вводятся новые льготы для садоводов и огородников.

Станет проще отказаться от гражданства

Обладателям российского паспорта будет достаточно подать письменное уведомление о выходе из гражданства другого государства, например, Украины (которая ранее неоднократно затягивала этот процесс на годы). Соответствующее уведомление уже с середины октября можно подать в органы российского МВД, в том числе по месту фактического проживания.

Также вводится ряд льгот для желающих получить российское гражданство.

Судебная реформа

Изменения ждут и судебную систему: начнут работу кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, военные суды и Центральный окружной военный суд. Они будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения по административным правонарушениям общей юрисдикции. Кроме того, начнут действовать новые правила при коллегиальном рассмотрении кассационных жалоб.

400 тысяч рублей при оформлении ДТП без ГИБДД

Согласно изменениям, внесенным в закон об ОСАГО, с 1 октября увеличивается предельная сумма выплат, если ДТП оформлено без участия сотрудников ГИБДД — со 100 тысяч рублей до 400 тыс. руб. Правило уже опробовано в тестовом режиме в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.

Норма действует, если в аварии участвовали только две машины, обошлось без жертв, инцидент был должным образом зафиксирован, и водители «не путаются в показаниях».

Эти и другие изменения вступают в силу уже с начала октября.